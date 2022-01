President Yoweri Kaguta Museveni has pardoned 79 prisoners on medical and humanitarian grounds. The 79 include one Venezuela National Doralys Rodriguez Fagundez.

“In exercise of the powers vested in me under Article 121(1) (a) of the constitution of Uganda, 1995 as amended and on advise of the advisory committee on prerogative of Mercy, I hereby grant pardon the persons below on public health and humanitarian grounds,” Museveni said in a statement.

The 79 inmates were sentenced and most of them have been serving their sentences since 2015.

The 79include:

Name Prison

1. Kamoga Gerald Kyakasengura

2. Kadogo Charles Kyakasengura

3. Kyakimwa Debora Fortportal Women

4. Ithungu Mary Fortportal Women

5. Kabamulaze Socolsatic Rukungiri

6. Muhereeza Eliot Nyarushanje

7. Muhaweninana Ezra Nyarushanje

8. Semakula Swaib Adjumani

9. Adebo Daoud Adjumani

10. Edema Kennedy Adjumani

11. Mugabe Jayee Bushenyi Male

12. Tumwekwasise Benon Kamwenge

13. Mukore Fransico Kamwenge

14. Nsimire Kevin Kamwenge

15. Byaruhanga Lawrence Kicheche

16. Nuwasiima Felix Kicheche

17. Mugisha Abel Kicheche

18. Ainebyona Hillary Kiruhura

19. Butafa Godfrey Kiruhura

20. Gatete Hamuza Maxson Bay

21. Nsereko Ronald Maxson Bay

22. Nsubuga David Maxson Bay

23. Musana Peter Mbale Male

24. Mushero Ronald Mbale Male

25. Mashika Paul Mbale Male

26. Anywa Jaspa Mbale Male

27. Mugudwa Amos Mbale Male

28. Abdul Karim Fortportal Male

29. Mugisha Robert Fortportal Male

30. Musereka Emmanuel Fortportal Male

31. Barijwaha Philemon Fortportal Male

32. Byaruhanga Eriya Fortportal Male

33. Kyaligonza Fortportal Male

34. Akidi Santina Gulu Women

35. Oboto Hellen Gulu Women

36. Byaruhanga Edison Mubuku

37. Mumbere Musheihin Mubuku

38. Katonezi Stanley Mubuku

39. Nakazibwe Rehema Luzira women

40. Nabukeera Madina Luzira women

41. Okot Sunday Masindi Male

42. Muwanguzi Adidas Luzira women

43. Okumu Francis Luzira women

44. Busobozi Kenneth Luzira women

45. Takisa Joseph Isimba

46. Kigundu Israel Butoolo

47. Zimonia Tera Isimba

48. Kayingo Denis Isimba

49. Atwine Brian Isimba

50. Agu Swahib Isimba

51. Ocheing Richard Tororo Male

52. Ahammed Bourn Juma Tororo Male

53. Okwi Kasim Tororo Male

54. Okwato Sam Loro

55. Owani Denis Loro

56. Eria James Loro

57. Kyamanya Godwin Loro

58. Ego Aaron alis Junior Nwoya

59. Mugwanya Mathias Kaweeri

60. RA. 226169 PTE Awany James Luzira Upper

61. Cpl. Sabot Herbertson Luzira Upper

62. Tumusiime Benard Maska Male

63. Oyeka Anthony Moroto

64. Lopus Peter Amita

65. Lokiru Paul Amita

66. Wanyama Livingstone Bufulubi

67. Mfutumukiza Lawrence Jinja Remand

68. Twinomugisha G Lwabenge

69. Njagala John Kyanamukaka

70. Pte Lwota Alex Bugungu YP

71. Nyanzi Emmanuel Bugungu YP

72. Zirimu James Bulaula

73. Muhanga Peter Bulaula

74. Namugabu Paula Bulaula

75. Tarizeba Ronald Bulaula

76. Mukalugwire Nyasi Luzira Women

77. Turyatunga Innocent Jinja Male

78. Mutumba Ronald Bugungu

Category 2. Venezuela National

79. Doralys Rodriguez Fagundez